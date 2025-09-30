- Übersicht
AVLC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
Der Wechselkurs von AVLC hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.99 bis zu einem Hoch von 76.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVLC heute?
Die Aktie von American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) notiert heute bei 76.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.17% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 76.33 und das Handelsvolumen erreichte 69. Das Live-Chart von AVLC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVLC Dividenden?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF wird derzeit mit 76.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVLC zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVLC-Aktien?
Sie können Aktien von American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) zum aktuellen Kurs von 76.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 76.20 oder 76.50 platziert, während 69 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVLC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVLC-Aktien?
Bei einer Investition in American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF müssen die jährliche Spanne 55.46 - 76.86 und der aktuelle Kurs 76.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.69% und 19.16%, bevor sie Orders zu 76.20 oder 76.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVLC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF?
Der höchste Kurs von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) im vergangenen Jahr lag bei 76.86. Innerhalb von 55.46 - 76.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 76.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) im Laufe des Jahres betrug 55.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 76.20 und der Spanne 55.46 - 76.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVLC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVLC statt?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 76.33 und 16.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.33
- Eröffnung
- 76.14
- Bid
- 76.20
- Ask
- 76.50
- Tief
- 75.99
- Hoch
- 76.23
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 3.69%
- 6-Monatsänderung
- 19.16%
- Jahresänderung
- 16.39%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8