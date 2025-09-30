- Panoramica
AVLC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
Il tasso di cambio AVLC ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.12 e ad un massimo di 76.23.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVLC oggi?
Oggi le azioni American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF sono prezzate a 76.12. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 76.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVLC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF pagano dividendi?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF è attualmente valutato a 76.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVLC.
Come acquistare azioni AVLC?
Puoi acquistare azioni American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF al prezzo attuale di 76.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 76.12 o 76.42, mentre 3 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVLC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVLC?
Investire in American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 55.46 - 76.86 e il prezzo attuale 76.12. Molti confrontano 3.58% e 19.03% prima di effettuare ordini su 76.12 o 76.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVLC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis U.S. Large Cap Equity ETF?
Il prezzo massimo di Avantis U.S. Large Cap Equity ETF nell'ultimo anno è stato 76.86. All'interno di 55.46 - 76.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 76.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis U.S. Large Cap Equity ETF?
Il prezzo più basso di Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) nel corso dell'anno è stato 55.46. Confrontandolo con gli attuali 76.12 e 55.46 - 76.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVLC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVLC?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 76.33 e 16.27%.
- Chiusura Precedente
- 76.33
- Apertura
- 76.14
- Bid
- 76.12
- Ask
- 76.42
- Minimo
- 76.12
- Massimo
- 76.23
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 3.58%
- Variazione Semestrale
- 19.03%
- Variazione Annuale
- 16.27%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8