AVLC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

76.12 USD 0.21 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVLC汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点76.12和高点76.23进行交易。

关注American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AVLC股票今天的价格是多少？

American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF股票今天的定价为76.12。它在-0.28%范围内交易，昨天的收盘价为76.33，交易量达到3。AVLC的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF股票是否支付股息？

American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF目前的价值为76.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.27%和USD。实时查看图表以跟踪AVLC走势。

如何购买AVLC股票？

您可以以76.12的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF股票。订单通常设置在76.12或76.42附近，而3和-0.03%显示市场活动。立即关注AVLC的实时图表更新。

如何投资AVLC股票？

投资American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF需要考虑年度范围55.46 - 76.86和当前价格76.12。许多人在以76.12或76.42下订单之前，会比较3.58%和。实时查看AVLC价格图表，了解每日变化。

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis U.S. Large Cap Equity ETF的最高价格是76.86。在55.46 - 76.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF的绩效。

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF（AVLC）的最低价格为55.46。将其与当前的76.12和55.46 - 76.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVLC股票是什么时候拆分的？

American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.33和16.27%中可见。

日范围
76.12 76.23
年范围
55.46 76.86
前一天收盘价
76.33
开盘价
76.14
卖价
76.12
买价
76.42
最低价
76.12
最高价
76.23
交易量
3
日变化
-0.28%
月变化
3.58%
6个月变化
19.03%
年变化
16.27%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8