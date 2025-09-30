AVLC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
今日AVLC汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点76.12和高点76.23进行交易。
关注American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AVLC股票今天的价格是多少？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF股票今天的定价为76.12。它在-0.28%范围内交易，昨天的收盘价为76.33，交易量达到3。AVLC的实时价格图表显示了这些更新。
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF股票是否支付股息？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF目前的价值为76.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.27%和USD。实时查看图表以跟踪AVLC走势。
如何购买AVLC股票？
您可以以76.12的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF股票。订单通常设置在76.12或76.42附近，而3和-0.03%显示市场活动。立即关注AVLC的实时图表更新。
如何投资AVLC股票？
投资American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF需要考虑年度范围55.46 - 76.86和当前价格76.12。许多人在以76.12或76.42下订单之前，会比较3.58%和。实时查看AVLC价格图表，了解每日变化。
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis U.S. Large Cap Equity ETF的最高价格是76.86。在55.46 - 76.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF的绩效。
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF（AVLC）的最低价格为55.46。将其与当前的76.12和55.46 - 76.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVLC股票是什么时候拆分的？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.33和16.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 76.33
- 开盘价
- 76.14
- 卖价
- 76.12
- 买价
- 76.42
- 最低价
- 76.12
- 最高价
- 76.23
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 3.58%
- 6个月变化
- 19.03%
- 年变化
- 16.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8