Moedas / AVGV
AVGV: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF
70.10 USD 0.12 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVGV para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 70.10 e o mais alto foi 70.10.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
70.10 70.10
Faixa anual
52.63 70.60
- Fechamento anterior
- 70.22
- Open
- 70.10
- Bid
- 70.10
- Ask
- 70.40
- Low
- 70.10
- High
- 70.10
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- 2.26%
- Mudança de 6 meses
- 16.25%
- Mudança anual
- 11.70%