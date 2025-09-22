CotaçõesSeções
Moedas / AVGV
AVGV: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF

70.10 USD 0.12 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AVGV para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 70.10 e o mais alto foi 70.10.

Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
70.10 70.10
Faixa anual
52.63 70.60
Fechamento anterior
70.22
Open
70.10
Bid
70.10
Ask
70.40
Low
70.10
High
70.10
Volume
1
Mudança diária
-0.17%
Mudança mensal
2.26%
Mudança de 6 meses
16.25%
Mudança anual
11.70%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.