AVGV: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF
70.10 USD 0.12 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVGVの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり70.10の安値と70.10の高値で取引されました。
American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
70.10 70.10
1年のレンジ
52.63 70.60
- 以前の終値
- 70.22
- 始値
- 70.10
- 買値
- 70.10
- 買値
- 70.40
- 安値
- 70.10
- 高値
- 70.10
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.17%
- 1ヶ月の変化
- 2.26%
- 6ヶ月の変化
- 16.25%
- 1年の変化
- 11.70%