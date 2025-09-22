QuotazioniSezioni
Valute / AVGV
Tornare a Azioni

AVGV: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF

70.20 USD 0.02 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVGV ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.10 e ad un massimo di 70.20.

Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
70.10 70.20
Intervallo Annuale
52.63 70.60
Chiusura Precedente
70.22
Apertura
70.10
Bid
70.20
Ask
70.50
Minimo
70.10
Massimo
70.20
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
2.41%
Variazione Semestrale
16.42%
Variazione Annuale
11.85%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev