Valute / AVGV
AVGV: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF
70.20 USD 0.02 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVGV ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.10 e ad un massimo di 70.20.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
70.10 70.20
Intervallo Annuale
52.63 70.60
- Chiusura Precedente
- 70.22
- Apertura
- 70.10
- Bid
- 70.20
- Ask
- 70.50
- Minimo
- 70.10
- Massimo
- 70.20
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- 2.41%
- Variazione Semestrale
- 16.42%
- Variazione Annuale
- 11.85%