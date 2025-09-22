KurseKategorien
Währungen / AVGV
Zurück zum Aktien

AVGV: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF

70.10 USD 0.12 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVGV hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.10 bis zu einem Hoch von 70.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
70.10 70.10
Jahresspanne
52.63 70.60
Vorheriger Schlusskurs
70.22
Eröffnung
70.10
Bid
70.10
Ask
70.40
Tief
70.10
Hoch
70.10
Volumen
1
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
2.26%
6-Monatsänderung
16.25%
Jahresänderung
11.70%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh