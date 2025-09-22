FiyatlarBölümler
Dövizler / AVGV
AVGV: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF

70.22 USD 0.33 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVGV fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.14 ve Yüksek fiyatı olarak 70.36 aralığında işlem gördü.

American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
70.14 70.36
Yıllık aralık
52.63 70.60
Önceki kapanış
70.55
Açılış
70.35
Satış
70.22
Alış
70.52
Düşük
70.14
Yüksek
70.36
Hacim
5
Günlük değişim
-0.47%
Aylık değişim
2.44%
6 aylık değişim
16.45%
Yıllık değişim
11.89%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki