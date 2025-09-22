CotationsSections
Devises / AVGV
AVGV: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF

70.20 USD 0.02 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVGV a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.10 et à un maximum de 70.20.

Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
70.10 70.20
Range Annuel
52.63 70.60
Clôture Précédente
70.22
Ouverture
70.10
Bid
70.20
Ask
70.50
Plus Bas
70.10
Plus Haut
70.20
Volume
3
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
2.41%
Changement à 6 Mois
16.42%
Changement Annuel
11.85%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev