Moedas / ATNI
ATNI: ATN International Inc
15.59 USD 0.32 (2.10%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATNI para hoje mudou para 2.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.25 e o mais alto foi 15.74.
Veja a dinâmica do par de moedas ATN International Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ATNI Notícias
- Is the Options Market Predicting a Spike in ATN International Stock?
- Alaska Communications completes critical network upgrade to Northstar cable
- Palo Alto Networks, Fabrinet And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - ATN International (NASDAQ:ATNI), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- ATN International Q2 2025 slides: maintains outlook despite segment challenges
- ATN International (ATNI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- ATN Int earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- # ATN International raises quarterly dividend by 15% to $0.275 per share
- ATN International: Undervalued Despite Competitive Advantage (NASDAQ:ATNI)
- ATNI stock touches 52-week low at $13.76 amid market challenges
- Alaska Communications Welcomes Yasir Alvi as CFO
- ATNI stock touches 52-week low at $13.99 amid yearly slump
- ATN International, Inc. (ATNI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
15.25 15.74
Faixa anual
13.76 33.72
- Fechamento anterior
- 15.27
- Open
- 15.61
- Bid
- 15.59
- Ask
- 15.89
- Low
- 15.25
- High
- 15.74
- Volume
- 36
- Mudança diária
- 2.10%
- Mudança mensal
- -7.75%
- Mudança de 6 meses
- -22.59%
- Mudança anual
- -51.01%
