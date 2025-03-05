통화 / ATNI
ATNI: ATN International Inc
15.22 USD 0.42 (2.69%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATNI 환율이 오늘 -2.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.07이고 고가는 15.96이었습니다.
ATN International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
15.07 15.96
년간 변동
13.76 33.72
- 이전 종가
- 15.64
- 시가
- 15.63
- Bid
- 15.22
- Ask
- 15.52
- 저가
- 15.07
- 고가
- 15.96
- 볼륨
- 175
- 일일 변동
- -2.69%
- 월 변동
- -9.94%
- 6개월 변동
- -24.43%
- 년간 변동율
- -52.17%
20 9월, 토요일