Valute / ATNI
ATNI: ATN International Inc
15.22 USD 0.42 (2.69%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATNI ha avuto una variazione del -2.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.07 e ad un massimo di 15.96.
Segui le dinamiche di ATN International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATNI News
- Is the Options Market Predicting a Spike in ATN International Stock?
- Alaska Communications completes critical network upgrade to Northstar cable
- Palo Alto Networks, Fabrinet And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - ATN International (NASDAQ:ATNI), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- ATN International Q2 2025 slides: maintains outlook despite segment challenges
- ATN International (ATNI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- ATN Int earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- # ATN International raises quarterly dividend by 15% to $0.275 per share
- ATN International: Undervalued Despite Competitive Advantage (NASDAQ:ATNI)
- ATNI stock touches 52-week low at $13.76 amid market challenges
- Alaska Communications Welcomes Yasir Alvi as CFO
- ATNI stock touches 52-week low at $13.99 amid yearly slump
- ATN International, Inc. (ATNI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
15.07 15.96
Intervallo Annuale
13.76 33.72
- Chiusura Precedente
- 15.64
- Apertura
- 15.63
- Bid
- 15.22
- Ask
- 15.52
- Minimo
- 15.07
- Massimo
- 15.96
- Volume
- 175
- Variazione giornaliera
- -2.69%
- Variazione Mensile
- -9.94%
- Variazione Semestrale
- -24.43%
- Variazione Annuale
- -52.17%
21 settembre, domenica