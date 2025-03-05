QuotazioniSezioni
Valute / ATNI
ATNI: ATN International Inc

15.22 USD 0.42 (2.69%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATNI ha avuto una variazione del -2.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.07 e ad un massimo di 15.96.

Segui le dinamiche di ATN International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.07 15.96
Intervallo Annuale
13.76 33.72
Chiusura Precedente
15.64
Apertura
15.63
Bid
15.22
Ask
15.52
Minimo
15.07
Massimo
15.96
Volume
175
Variazione giornaliera
-2.69%
Variazione Mensile
-9.94%
Variazione Semestrale
-24.43%
Variazione Annuale
-52.17%
21 settembre, domenica