ATNI: ATN International Inc
15.40 USD 0.17 (1.09%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATNI за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.31, а максимальная — 15.62.
Следите за динамикой ATN International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ATNI
Дневной диапазон
15.31 15.62
Годовой диапазон
13.76 33.72
- Предыдущее закрытие
- 15.57
- Open
- 15.51
- Bid
- 15.40
- Ask
- 15.70
- Low
- 15.31
- High
- 15.62
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- -8.88%
- 6-месячное изменение
- -23.54%
- Годовое изменение
- -51.60%
