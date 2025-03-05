Devises / ATNI
ATNI: ATN International Inc
15.22 USD 0.42 (2.69%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATNI a changé de -2.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.07 et à un maximum de 15.96.
Suivez la dynamique ATN International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ATNI Nouvelles
- Is the Options Market Predicting a Spike in ATN International Stock?
- Alaska Communications completes critical network upgrade to Northstar cable
- Palo Alto Networks, Fabrinet And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - ATN International (NASDAQ:ATNI), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- ATN International Q2 2025 slides: maintains outlook despite segment challenges
- ATN International (ATNI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- ATN Int earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- # ATN International raises quarterly dividend by 15% to $0.275 per share
- ATN International: Undervalued Despite Competitive Advantage (NASDAQ:ATNI)
- ATNI stock touches 52-week low at $13.76 amid market challenges
- Alaska Communications Welcomes Yasir Alvi as CFO
- ATNI stock touches 52-week low at $13.99 amid yearly slump
- ATN International, Inc. (ATNI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
15.07 15.96
Range Annuel
13.76 33.72
- Clôture Précédente
- 15.64
- Ouverture
- 15.63
- Bid
- 15.22
- Ask
- 15.52
- Plus Bas
- 15.07
- Plus Haut
- 15.96
- Volume
- 175
- Changement quotidien
- -2.69%
- Changement Mensuel
- -9.94%
- Changement à 6 Mois
- -24.43%
- Changement Annuel
- -52.17%
