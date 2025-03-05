Währungen / ATNI
ATNI: ATN International Inc
15.29 USD 0.35 (2.24%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATNI hat sich für heute um -2.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.25 bis zu einem Hoch von 15.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die ATN International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ATNI News
Tagesspanne
15.25 15.96
Jahresspanne
13.76 33.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.64
- Eröffnung
- 15.63
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Tief
- 15.25
- Hoch
- 15.96
- Volumen
- 82
- Tagesänderung
- -2.24%
- Monatsänderung
- -9.53%
- 6-Monatsänderung
- -24.08%
- Jahresänderung
- -51.95%
