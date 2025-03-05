通貨 / ATNI
ATNI: ATN International Inc
15.64 USD 0.37 (2.42%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATNIの今日の為替レートは、2.42%変化しました。日中、通貨は1あたり15.25の安値と15.82の高値で取引されました。
ATN International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATNI News
- Is the Options Market Predicting a Spike in ATN International Stock?
- Alaska Communications completes critical network upgrade to Northstar cable
- Palo Alto Networks, Fabrinet And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - ATN International (NASDAQ:ATNI), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- ATN International Q2 2025 slides: maintains outlook despite segment challenges
- ATN International (ATNI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- ATN Int earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- # ATN International raises quarterly dividend by 15% to $0.275 per share
- ATN International: Undervalued Despite Competitive Advantage (NASDAQ:ATNI)
- ATNI stock touches 52-week low at $13.76 amid market challenges
- Alaska Communications Welcomes Yasir Alvi as CFO
- ATNI stock touches 52-week low at $13.99 amid yearly slump
- ATN International, Inc. (ATNI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
15.25 15.82
1年のレンジ
13.76 33.72
- 以前の終値
- 15.27
- 始値
- 15.61
- 買値
- 15.64
- 買値
- 15.94
- 安値
- 15.25
- 高値
- 15.82
- 出来高
- 95
- 1日の変化
- 2.42%
- 1ヶ月の変化
- -7.46%
- 6ヶ月の変化
- -22.34%
- 1年の変化
- -50.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K