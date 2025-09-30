- Visão do mercado
ATMVU: AlphaVest Acquisition Corp - Unit
A taxa do ATMVU para hoje mudou para 29.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.0000 e o mais alto foi 42.0000.
Veja a dinâmica do par de moedas AlphaVest Acquisition Corp - Unit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ATMVU hoje?
Hoje AlphaVest Acquisition Corp - Unit (ATMVU) está avaliado em 22.0000. O instrumento é negociado dentro de 29.03%, o fechamento de ontem foi 17.0500, e o volume de negociação atingiu 145. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ATMVU em tempo real.
As ações de AlphaVest Acquisition Corp - Unit pagam dividendos?
Atualmente AlphaVest Acquisition Corp - Unit está avaliado em 22.0000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 96.08% e USD. Monitore os movimentos de ATMVU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ATMVU?
Você pode comprar ações de AlphaVest Acquisition Corp - Unit (ATMVU) pelo preço atual 22.0000. Ordens geralmente são executadas perto de 22.0000 ou 22.0030, enquanto 145 e 15.79% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ATMVU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ATMVU?
Investir em AlphaVest Acquisition Corp - Unit envolve considerar a faixa anual 11.2100 - 42.0000 e o preço atual 22.0000. Muitos comparam 79.01% e 94.69% antes de enviar ordens em 22.0000 ou 22.0030. Estude as mudanças diárias de preço de ATMVU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Alphavest Acquisition Corp.?
O maior preço de Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) no último ano foi 42.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 11.2100 - 42.0000, e a comparação com 17.0500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AlphaVest Acquisition Corp - Unit no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Alphavest Acquisition Corp.?
O menor preço de Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) no ano foi 11.2100. A comparação com o preço atual 22.0000 e 11.2100 - 42.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ATMVU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ATMVU?
No passado AlphaVest Acquisition Corp - Unit passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.0500 e 96.08% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.0500
- Open
- 19.0000
- Bid
- 22.0000
- Ask
- 22.0030
- Low
- 19.0000
- High
- 42.0000
- Volume
- 145
- Mudança diária
- 29.03%
- Mudança mensal
- 79.01%
- Mudança de 6 meses
- 94.69%
- Mudança anual
- 96.08%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4