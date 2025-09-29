クォートセクション
通貨 / ATMVU
ATMVU: AlphaVest Acquisition Corp - Unit

22.0000 USD 4.9500 (29.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATMVUの今日の為替レートは、29.03%変化しました。日中、通貨は1あたり19.0000の安値と42.0000の高値で取引されました。

AlphaVest Acquisition Corp - Unitダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ATMVU株の現在の価格は？

AlphaVest Acquisition Corp - Unitの株価は本日22.0000です。29.03%内で取引され、前日の終値は17.0500、取引量は145に達しました。ATMVUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AlphaVest Acquisition Corp - Unitの株は配当を出しますか？

AlphaVest Acquisition Corp - Unitの現在の価格は22.0000です。配当方針は会社によりますが、投資家は96.08%やUSDにも注目します。ATMVUの動きはライブチャートで確認できます。

ATMVU株を買う方法は？

AlphaVest Acquisition Corp - Unitの株は現在22.0000で購入可能です。注文は通常22.0000または22.0030付近で行われ、145や15.79%が市場の動きを示します。ATMVUの最新情報はライブチャートで確認できます。

ATMVU株に投資する方法は？

AlphaVest Acquisition Corp - Unitへの投資では、年間の値幅11.2100 - 42.0000と現在の22.0000を考慮します。注文は多くの場合22.0000や22.0030で行われる前に、79.01%や94.69%と比較されます。ATMVUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Alphavest Acquisition Corp.の株の最高値は？

Alphavest Acquisition Corp.の過去1年の最高値は42.0000でした。11.2100 - 42.0000内で株価は大きく変動し、17.0500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AlphaVest Acquisition Corp - Unitのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Alphavest Acquisition Corp.の株の最低値は？

Alphavest Acquisition Corp.(ATMVU)の年間最安値は11.2100でした。現在の22.0000や11.2100 - 42.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ATMVUの動きはライブチャートで確認できます。

ATMVUの株式分割はいつ行われましたか？

AlphaVest Acquisition Corp - Unitは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.0500、96.08%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.0000 42.0000
1年のレンジ
11.2100 42.0000
以前の終値
17.0500
始値
19.0000
買値
22.0000
買値
22.0030
安値
19.0000
高値
42.0000
出来高
145
1日の変化
29.03%
1ヶ月の変化
79.01%
6ヶ月の変化
94.69%
1年の変化
96.08%
