ATMVU: AlphaVest Acquisition Corp - Unit
El tipo de cambio de ATMVU de hoy ha cambiado un 29.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.0000, mientras que el máximo ha alcanzado 42.0000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AlphaVest Acquisition Corp - Unit. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ATMVU hoy?
AlphaVest Acquisition Corp - Unit (ATMVU) se evalúa hoy en 22.0000. El instrumento se negocia dentro de 29.03%; el cierre de ayer ha sido 17.0500 y el volumen comercial ha alcanzado 145. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ATMVU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AlphaVest Acquisition Corp - Unit?
AlphaVest Acquisition Corp - Unit se evalúa actualmente en 22.0000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 96.08% y USD. Monitoree los movimientos de ATMVU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ATMVU?
Puede comprar acciones de AlphaVest Acquisition Corp - Unit (ATMVU) al precio actual de 22.0000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.0000 o 22.0030, mientras que 145 y 15.79% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ATMVU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ATMVU?
Invertir en AlphaVest Acquisition Corp - Unit implica tener en cuenta el rango anual 11.2100 - 42.0000 y el precio actual 22.0000. Muchos comparan 79.01% y 94.69% antes de colocar órdenes en 22.0000 o 22.0030. Estudie los cambios diarios de precios de ATMVU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Alphavest Acquisition Corp.?
El precio más alto de Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) en el último año ha sido 42.0000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.2100 - 42.0000, una comparación con 17.0500 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AlphaVest Acquisition Corp - Unit en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Alphavest Acquisition Corp.?
El precio más bajo de Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) para el año ha sido 11.2100. La comparación con los actuales 22.0000 y 11.2100 - 42.0000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ATMVU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ATMVU?
En el pasado, AlphaVest Acquisition Corp - Unit ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.0500 y 96.08% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.0500
- Open
- 19.0000
- Bid
- 22.0000
- Ask
- 22.0030
- Low
- 19.0000
- High
- 42.0000
- Volumen
- 145
- Cambio diario
- 29.03%
- Cambio mensual
- 79.01%
- Cambio a 6 meses
- 94.69%
- Cambio anual
- 96.08%
