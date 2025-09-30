- Aperçu
ATMVU: AlphaVest Acquisition Corp - Unit
Le taux de change de ATMVU a changé de 29.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.0000 et à un maximum de 42.0000.
Suivez la dynamique AlphaVest Acquisition Corp - Unit. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ATMVU aujourd'hui ?
L'action AlphaVest Acquisition Corp - Unit est cotée à 22.0000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 29.03%, a clôturé hier à 17.0500 et son volume d'échange a atteint 145. Le graphique en temps réel du cours de ATMVU présente ces mises à jour.
L'action AlphaVest Acquisition Corp - Unit verse-t-elle des dividendes ?
AlphaVest Acquisition Corp - Unit est actuellement valorisé à 22.0000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 96.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ATMVU.
Comment acheter des actions ATMVU ?
Vous pouvez acheter des actions AlphaVest Acquisition Corp - Unit au cours actuel de 22.0000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.0000 ou de 22.0030, le 145 et le 15.79% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ATMVU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ATMVU ?
Investir dans AlphaVest Acquisition Corp - Unit implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.2100 - 42.0000 et le prix actuel 22.0000. Beaucoup comparent 79.01% et 94.69% avant de passer des ordres à 22.0000 ou 22.0030. Consultez le graphique du cours de ATMVU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Alphavest Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Alphavest Acquisition Corp. l'année dernière était 42.0000. Au cours de 11.2100 - 42.0000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 17.0500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AlphaVest Acquisition Corp - Unit sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Alphavest Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) sur l'année a été 11.2100. Sa comparaison avec 22.0000 et 11.2100 - 42.0000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ATMVU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ATMVU a-t-elle été divisée ?
AlphaVest Acquisition Corp - Unit a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 17.0500 et 96.08% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 17.0500
- Ouverture
- 19.0000
- Bid
- 22.0000
- Ask
- 22.0030
- Plus Bas
- 19.0000
- Plus Haut
- 42.0000
- Volume
- 145
- Changement quotidien
- 29.03%
- Changement Mensuel
- 79.01%
- Changement à 6 Mois
- 94.69%
- Changement Annuel
- 96.08%
