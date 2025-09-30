- Übersicht
ATMVU: AlphaVest Acquisition Corp - Unit
Der Wechselkurs von ATMVU hat sich für heute um 29.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.0000 bis zu einem Hoch von 42.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die AlphaVest Acquisition Corp - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ATMVU heute?
Die Aktie von AlphaVest Acquisition Corp - Unit (ATMVU) notiert heute bei 22.0000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 29.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.0500 und das Handelsvolumen erreichte 145. Das Live-Chart von ATMVU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ATMVU Dividenden?
AlphaVest Acquisition Corp - Unit wird derzeit mit 22.0000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 96.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ATMVU zu verfolgen.
Wie kaufe ich ATMVU-Aktien?
Sie können Aktien von AlphaVest Acquisition Corp - Unit (ATMVU) zum aktuellen Kurs von 22.0000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.0000 oder 22.0030 platziert, während 145 und 15.79% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ATMVU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ATMVU-Aktien?
Bei einer Investition in AlphaVest Acquisition Corp - Unit müssen die jährliche Spanne 11.2100 - 42.0000 und der aktuelle Kurs 22.0000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 79.01% und 94.69%, bevor sie Orders zu 22.0000 oder 22.0030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ATMVU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Alphavest Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) im vergangenen Jahr lag bei 42.0000. Innerhalb von 11.2100 - 42.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.0500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AlphaVest Acquisition Corp - Unit mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Alphavest Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) im Laufe des Jahres betrug 11.2100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.0000 und der Spanne 11.2100 - 42.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ATMVU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ATMVU statt?
AlphaVest Acquisition Corp - Unit hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.0500 und 96.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.0500
- Eröffnung
- 19.0000
- Bid
- 22.0000
- Ask
- 22.0030
- Tief
- 19.0000
- Hoch
- 42.0000
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- 29.03%
- Monatsänderung
- 79.01%
- 6-Monatsänderung
- 94.69%
- Jahresänderung
- 96.08%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4