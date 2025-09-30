QuotazioniSezioni
ATMVU: AlphaVest Acquisition Corp - Unit

22.0000 USD 4.9500 (29.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATMVU ha avuto una variazione del 29.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.0000 e ad un massimo di 42.0000.

Segui le dinamiche di AlphaVest Acquisition Corp - Unit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ATMVU oggi?

Oggi le azioni AlphaVest Acquisition Corp - Unit sono prezzate a 22.0000. Viene scambiato all'interno di 29.03%, la chiusura di ieri è stata 17.0500 e il volume degli scambi ha raggiunto 145. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATMVU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AlphaVest Acquisition Corp - Unit pagano dividendi?

AlphaVest Acquisition Corp - Unit è attualmente valutato a 22.0000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 96.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATMVU.

Come acquistare azioni ATMVU?

Puoi acquistare azioni AlphaVest Acquisition Corp - Unit al prezzo attuale di 22.0000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.0000 o 22.0030, mentre 145 e 15.79% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATMVU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ATMVU?

Investire in AlphaVest Acquisition Corp - Unit implica considerare l'intervallo annuale 11.2100 - 42.0000 e il prezzo attuale 22.0000. Molti confrontano 79.01% e 94.69% prima di effettuare ordini su 22.0000 o 22.0030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATMVU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Alphavest Acquisition Corp.?

Il prezzo massimo di Alphavest Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 42.0000. All'interno di 11.2100 - 42.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.0500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AlphaVest Acquisition Corp - Unit utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Alphavest Acquisition Corp.?

Il prezzo più basso di Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) nel corso dell'anno è stato 11.2100. Confrontandolo con gli attuali 22.0000 e 11.2100 - 42.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATMVU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATMVU?

AlphaVest Acquisition Corp - Unit ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.0500 e 96.08%.

Intervallo Giornaliero
19.0000 42.0000
Intervallo Annuale
11.2100 42.0000
Chiusura Precedente
17.0500
Apertura
19.0000
Bid
22.0000
Ask
22.0030
Minimo
19.0000
Massimo
42.0000
Volume
145
Variazione giornaliera
29.03%
Variazione Mensile
79.01%
Variazione Semestrale
94.69%
Variazione Annuale
96.08%
