- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ATMVU: AlphaVest Acquisition Corp - Unit
Il tasso di cambio ATMVU ha avuto una variazione del 29.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.0000 e ad un massimo di 42.0000.
Segui le dinamiche di AlphaVest Acquisition Corp - Unit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ATMVU oggi?
Oggi le azioni AlphaVest Acquisition Corp - Unit sono prezzate a 22.0000. Viene scambiato all'interno di 29.03%, la chiusura di ieri è stata 17.0500 e il volume degli scambi ha raggiunto 145. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATMVU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AlphaVest Acquisition Corp - Unit pagano dividendi?
AlphaVest Acquisition Corp - Unit è attualmente valutato a 22.0000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 96.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATMVU.
Come acquistare azioni ATMVU?
Puoi acquistare azioni AlphaVest Acquisition Corp - Unit al prezzo attuale di 22.0000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.0000 o 22.0030, mentre 145 e 15.79% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATMVU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ATMVU?
Investire in AlphaVest Acquisition Corp - Unit implica considerare l'intervallo annuale 11.2100 - 42.0000 e il prezzo attuale 22.0000. Molti confrontano 79.01% e 94.69% prima di effettuare ordini su 22.0000 o 22.0030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATMVU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Alphavest Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Alphavest Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 42.0000. All'interno di 11.2100 - 42.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.0500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AlphaVest Acquisition Corp - Unit utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Alphavest Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) nel corso dell'anno è stato 11.2100. Confrontandolo con gli attuali 22.0000 e 11.2100 - 42.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATMVU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATMVU?
AlphaVest Acquisition Corp - Unit ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.0500 e 96.08%.
- Chiusura Precedente
- 17.0500
- Apertura
- 19.0000
- Bid
- 22.0000
- Ask
- 22.0030
- Minimo
- 19.0000
- Massimo
- 42.0000
- Volume
- 145
- Variazione giornaliera
- 29.03%
- Variazione Mensile
- 79.01%
- Variazione Semestrale
- 94.69%
- Variazione Annuale
- 96.08%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4