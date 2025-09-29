- Обзор рынка
ATMVU: AlphaVest Acquisition Corp - Unit
Курс ATMVU за сегодня изменился на 29.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.0000, а максимальная — 42.0000.
Следите за динамикой AlphaVest Acquisition Corp - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ATMVU сегодня?
AlphaVest Acquisition Corp - Unit (ATMVU) сегодня оценивается на уровне 22.0000. Инструмент торгуется в пределах 29.03%, вчерашнее закрытие составило 17.0500, а торговый объем достиг 145. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATMVU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AlphaVest Acquisition Corp - Unit?
AlphaVest Acquisition Corp - Unit в настоящее время оценивается в 22.0000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 96.08% и USD. Отслеживайте движения ATMVU на графике в реальном времени.
Как купить акции ATMVU?
Вы можете купить акции AlphaVest Acquisition Corp - Unit (ATMVU) по текущей цене 22.0000. Ордера обычно размещаются около 22.0000 или 22.0030, тогда как 145 и 15.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATMVU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ATMVU?
Инвестирование в AlphaVest Acquisition Corp - Unit предполагает учет годового диапазона 11.2100 - 42.0000 и текущей цены 22.0000. Многие сравнивают 79.01% и 94.69% перед размещением ордеров на 22.0000 или 22.0030. Изучайте ежедневные изменения цены ATMVU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alphavest Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) за последний год составила 42.0000. Акции заметно колебались в пределах 11.2100 - 42.0000, сравнение с 17.0500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AlphaVest Acquisition Corp - Unit на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alphavest Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) за год составила 11.2100. Сравнение с текущими 22.0000 и 11.2100 - 42.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATMVU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ATMVU?
В прошлом AlphaVest Acquisition Corp - Unit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.0500 и 96.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.0500
- Open
- 19.0000
- Bid
- 22.0000
- Ask
- 22.0030
- Low
- 19.0000
- High
- 42.0000
- Объем
- 145
- Дневное изменение
- 29.03%
- Месячное изменение
- 79.01%
- 6-месячное изменение
- 94.69%
- Годовое изменение
- 96.08%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%