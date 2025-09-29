КотировкиРазделы
ATMVU: AlphaVest Acquisition Corp - Unit

22.0000 USD 4.9500 (29.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATMVU за сегодня изменился на 29.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.0000, а максимальная — 42.0000.

Следите за динамикой AlphaVest Acquisition Corp - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ATMVU сегодня?

AlphaVest Acquisition Corp - Unit (ATMVU) сегодня оценивается на уровне 22.0000. Инструмент торгуется в пределах 29.03%, вчерашнее закрытие составило 17.0500, а торговый объем достиг 145. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATMVU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AlphaVest Acquisition Corp - Unit?

AlphaVest Acquisition Corp - Unit в настоящее время оценивается в 22.0000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 96.08% и USD. Отслеживайте движения ATMVU на графике в реальном времени.

Как купить акции ATMVU?

Вы можете купить акции AlphaVest Acquisition Corp - Unit (ATMVU) по текущей цене 22.0000. Ордера обычно размещаются около 22.0000 или 22.0030, тогда как 145 и 15.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATMVU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ATMVU?

Инвестирование в AlphaVest Acquisition Corp - Unit предполагает учет годового диапазона 11.2100 - 42.0000 и текущей цены 22.0000. Многие сравнивают 79.01% и 94.69% перед размещением ордеров на 22.0000 или 22.0030. Изучайте ежедневные изменения цены ATMVU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alphavest Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) за последний год составила 42.0000. Акции заметно колебались в пределах 11.2100 - 42.0000, сравнение с 17.0500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AlphaVest Acquisition Corp - Unit на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alphavest Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Alphavest Acquisition Corp. (ATMVU) за год составила 11.2100. Сравнение с текущими 22.0000 и 11.2100 - 42.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATMVU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ATMVU?

В прошлом AlphaVest Acquisition Corp - Unit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.0500 и 96.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.0000 42.0000
Годовой диапазон
11.2100 42.0000
Предыдущее закрытие
17.0500
Open
19.0000
Bid
22.0000
Ask
22.0030
Low
19.0000
High
42.0000
Объем
145
Дневное изменение
29.03%
Месячное изменение
79.01%
6-месячное изменение
94.69%
Годовое изменение
96.08%
