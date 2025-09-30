- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ASPSZ: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
A taxa do ASPSZ para hoje mudou para -11.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.5603 e o mais alto foi 0.6758.
Veja a dinâmica do par de moedas ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ASPSZ hoje?
Hoje ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) está avaliado em 0.5814. O instrumento é negociado dentro de -11.91%, o fechamento de ontem foi 0.6600, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ASPSZ em tempo real.
As ações de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. pagam dividendos?
Atualmente ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. está avaliado em 0.5814. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.28% e USD. Monitore os movimentos de ASPSZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ASPSZ?
Você pode comprar ações de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) pelo preço atual 0.5814. Ordens geralmente são executadas perto de 0.5814 ou 0.5844, enquanto 33 e -13.97% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ASPSZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ASPSZ?
Investir em ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. envolve considerar a faixa anual 0.2600 - 1.3500 e o preço atual 0.5814. Muitos comparam -9.16% e 16.28% antes de enviar ordens em 0.5814 ou 0.5844. Estude as mudanças diárias de preço de ASPSZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
O maior preço de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) no último ano foi 1.3500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.2600 - 1.3500, e a comparação com 0.6600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
O menor preço de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) no ano foi 0.2600. A comparação com o preço atual 0.5814 e 0.2600 - 1.3500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ASPSZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ASPSZ?
No passado ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.6600 e 16.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.6600
- Open
- 0.6758
- Bid
- 0.5814
- Ask
- 0.5844
- Low
- 0.5603
- High
- 0.6758
- Volume
- 33
- Mudança diária
- -11.91%
- Mudança mensal
- -9.16%
- Mudança de 6 meses
- 16.28%
- Mudança anual
- 16.28%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4