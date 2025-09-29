- 概要
ASPSZ: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
ASPSZの今日の為替レートは、-11.91%変化しました。日中、通貨は1あたり0.5603の安値と0.6758の高値で取引されました。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ASPSZ株の現在の価格は？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の株価は本日0.5814です。-11.91%内で取引され、前日の終値は0.6600、取引量は33に達しました。ASPSZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の株は配当を出しますか？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の現在の価格は0.5814です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.28%やUSDにも注目します。ASPSZの動きはライブチャートで確認できます。
ASPSZ株を買う方法は？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の株は現在0.5814で購入可能です。注文は通常0.5814または0.5844付近で行われ、33や-13.97%が市場の動きを示します。ASPSZの最新情報はライブチャートで確認できます。
ASPSZ株に投資する方法は？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.への投資では、年間の値幅0.2600 - 1.3500と現在の0.5814を考慮します。注文は多くの場合0.5814や0.5844で行われる前に、-9.16%や16.28%と比較されます。ASPSZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の株の最高値は？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の過去1年の最高値は1.3500でした。0.2600 - 1.3500内で株価は大きく変動し、0.6600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の株の最低値は？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.(ASPSZ)の年間最安値は0.2600でした。現在の0.5814や0.2600 - 1.3500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ASPSZの動きはライブチャートで確認できます。
ASPSZの株式分割はいつ行われましたか？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.6600、16.28%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.6600
- 始値
- 0.6758
- 買値
- 0.5814
- 買値
- 0.5844
- 安値
- 0.5603
- 高値
- 0.6758
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- -11.91%
- 1ヶ月の変化
- -9.16%
- 6ヶ月の変化
- 16.28%
- 1年の変化
- 16.28%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前