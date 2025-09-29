- Обзор рынка
ASPSZ: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
Курс ASPSZ за сегодня изменился на -11.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5603, а максимальная — 0.6758.
Следите за динамикой ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ASPSZ сегодня?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) сегодня оценивается на уровне 0.5814. Инструмент торгуется в пределах -11.91%, вчерашнее закрытие составило 0.6600, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASPSZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. в настоящее время оценивается в 0.5814. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.28% и USD. Отслеживайте движения ASPSZ на графике в реальном времени.
Как купить акции ASPSZ?
Вы можете купить акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) по текущей цене 0.5814. Ордера обычно размещаются около 0.5814 или 0.5844, тогда как 33 и -13.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASPSZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ASPSZ?
Инвестирование в ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. предполагает учет годового диапазона 0.2600 - 1.3500 и текущей цены 0.5814. Многие сравнивают -9.16% и 16.28% перед размещением ордеров на 0.5814 или 0.5844. Изучайте ежедневные изменения цены ASPSZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
Самая высокая цена ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) за последний год составила 1.3500. Акции заметно колебались в пределах 0.2600 - 1.3500, сравнение с 0.6600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
Самая низкая цена ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) за год составила 0.2600. Сравнение с текущими 0.5814 и 0.2600 - 1.3500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASPSZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ASPSZ?
В прошлом ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.6600 и 16.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.6600
- Open
- 0.6758
- Bid
- 0.5814
- Ask
- 0.5844
- Low
- 0.5603
- High
- 0.6758
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -11.91%
- Месячное изменение
- -9.16%
- 6-месячное изменение
- 16.28%
- Годовое изменение
- 16.28%
