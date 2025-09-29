КотировкиРазделы
ASPSZ: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.

0.5814 USD 0.0786 (11.91%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASPSZ за сегодня изменился на -11.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5603, а максимальная — 0.6758.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ASPSZ сегодня?

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) сегодня оценивается на уровне 0.5814. Инструмент торгуется в пределах -11.91%, вчерашнее закрытие составило 0.6600, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASPSZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. в настоящее время оценивается в 0.5814. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.28% и USD. Отслеживайте движения ASPSZ на графике в реальном времени.

Как купить акции ASPSZ?

Вы можете купить акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) по текущей цене 0.5814. Ордера обычно размещаются около 0.5814 или 0.5844, тогда как 33 и -13.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASPSZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ASPSZ?

Инвестирование в ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. предполагает учет годового диапазона 0.2600 - 1.3500 и текущей цены 0.5814. Многие сравнивают -9.16% и 16.28% перед размещением ордеров на 0.5814 или 0.5844. Изучайте ежедневные изменения цены ASPSZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?

Самая высокая цена ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) за последний год составила 1.3500. Акции заметно колебались в пределах 0.2600 - 1.3500, сравнение с 0.6600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?

Самая низкая цена ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) за год составила 0.2600. Сравнение с текущими 0.5814 и 0.2600 - 1.3500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASPSZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ASPSZ?

В прошлом ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.6600 и 16.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.5603 0.6758
Годовой диапазон
0.2600 1.3500
Предыдущее закрытие
0.6600
Open
0.6758
Bid
0.5814
Ask
0.5844
Low
0.5603
High
0.6758
Объем
33
Дневное изменение
-11.91%
Месячное изменение
-9.16%
6-месячное изменение
16.28%
Годовое изменение
16.28%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.