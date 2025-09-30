- Aperçu
ASPSZ: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
Le taux de change de ASPSZ a changé de -11.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.5603 et à un maximum de 0.6758.
Suivez la dynamique ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ASPSZ aujourd'hui ?
L'action ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. est cotée à 0.5814 aujourd'hui. Elle se négocie dans -11.91%, a clôturé hier à 0.6600 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de ASPSZ présente ces mises à jour.
L'action ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. verse-t-elle des dividendes ?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. est actuellement valorisé à 0.5814. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ASPSZ.
Comment acheter des actions ASPSZ ?
Vous pouvez acheter des actions ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. au cours actuel de 0.5814. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.5814 ou de 0.5844, le 33 et le -13.97% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ASPSZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ASPSZ ?
Investir dans ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.2600 - 1.3500 et le prix actuel 0.5814. Beaucoup comparent -9.16% et 16.28% avant de passer des ordres à 0.5814 ou 0.5844. Consultez le graphique du cours de ASPSZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. ?
Le cours le plus élevé de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. l'année dernière était 1.3500. Au cours de 0.2600 - 1.3500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.6600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. ?
Le cours le plus bas de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) sur l'année a été 0.2600. Sa comparaison avec 0.5814 et 0.2600 - 1.3500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ASPSZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ASPSZ a-t-elle été divisée ?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.6600 et 16.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.6600
- Ouverture
- 0.6758
- Bid
- 0.5814
- Ask
- 0.5844
- Plus Bas
- 0.5603
- Plus Haut
- 0.6758
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- -11.91%
- Changement Mensuel
- -9.16%
- Changement à 6 Mois
- 16.28%
- Changement Annuel
- 16.28%
