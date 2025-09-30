- Übersicht
ASPSZ: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
Der Wechselkurs von ASPSZ hat sich für heute um -11.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5603 bis zu einem Hoch von 0.6758 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ASPSZ heute?
Die Aktie von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) notiert heute bei 0.5814. Sie wird innerhalb einer Spanne von -11.91% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.6600 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von ASPSZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ASPSZ Dividenden?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. wird derzeit mit 0.5814 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ASPSZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich ASPSZ-Aktien?
Sie können Aktien von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) zum aktuellen Kurs von 0.5814 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.5814 oder 0.5844 platziert, während 33 und -13.97% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ASPSZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ASPSZ-Aktien?
Bei einer Investition in ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. müssen die jährliche Spanne 0.2600 - 1.3500 und der aktuelle Kurs 0.5814 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -9.16% und 16.28%, bevor sie Orders zu 0.5814 oder 0.5844 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ASPSZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
Der höchste Kurs von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) im vergangenen Jahr lag bei 1.3500. Innerhalb von 0.2600 - 1.3500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.6600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
Der niedrigste Kurs von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSZ) im Laufe des Jahres betrug 0.2600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.5814 und der Spanne 0.2600 - 1.3500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ASPSZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ASPSZ statt?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.6600 und 16.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.6600
- Eröffnung
- 0.6758
- Bid
- 0.5814
- Ask
- 0.5844
- Tief
- 0.5603
- Hoch
- 0.6758
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -11.91%
- Monatsänderung
- -9.16%
- 6-Monatsänderung
- 16.28%
- Jahresänderung
- 16.28%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4