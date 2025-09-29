ASPSZ: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
今日ASPSZ汇率已更改-11.91%。当日，交易品种以低点0.5603和高点0.6758进行交易。
关注ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ASPSZ股票今天的价格是多少？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票今天的定价为0.5814。它在-11.91%范围内交易，昨天的收盘价为0.6600，交易量达到33。ASPSZ的实时价格图表显示了这些更新。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票是否支付股息？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.目前的价值为0.5814。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.28%和USD。实时查看图表以跟踪ASPSZ走势。
如何购买ASPSZ股票？
您可以以0.5814的当前价格购买ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票。订单通常设置在0.5814或0.5844附近，而33和-13.97%显示市场活动。立即关注ASPSZ的实时图表更新。
如何投资ASPSZ股票？
投资ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.需要考虑年度范围0.2600 - 1.3500和当前价格0.5814。许多人在以0.5814或0.5844下订单之前，会比较-9.16%和。实时查看ASPSZ价格图表，了解每日变化。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.的最高价格是1.3500。在0.2600 - 1.3500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.的绩效。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票的最低价格是多少？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.（ASPSZ）的最低价格为0.2600。将其与当前的0.5814和0.2600 - 1.3500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASPSZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ASPSZ股票是什么时候拆分的？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.6600和16.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.6600
- 开盘价
- 0.6758
- 卖价
- 0.5814
- 买价
- 0.5844
- 最低价
- 0.5603
- 最高价
- 0.6758
- 交易量
- 33
- 日变化
- -11.91%
- 月变化
- -9.16%
- 6个月变化
- 16.28%
- 年变化
- 16.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值