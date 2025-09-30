- Visão do mercado
ASPSW: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
A taxa do ASPSW para hoje mudou para -11.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.6451 e o mais alto foi 0.7600.
Veja a dinâmica do par de moedas ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ASPSW hoje?
Hoje ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) está avaliado em 0.6549. O instrumento é negociado dentro de -11.50%, o fechamento de ontem foi 0.7400, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ASPSW em tempo real.
As ações de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. pagam dividendos?
Atualmente ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. está avaliado em 0.6549. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 104.66% e USD. Monitore os movimentos de ASPSW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ASPSW?
Você pode comprar ações de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) pelo preço atual 0.6549. Ordens geralmente são executadas perto de 0.6549 ou 0.6579, enquanto 11 e -7.59% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ASPSW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ASPSW?
Investir em ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. envolve considerar a faixa anual 0.2700 - 1.2800 e o preço atual 0.6549. Muitos comparam -13.83% e 104.66% antes de enviar ordens em 0.6549 ou 0.6579. Estude as mudanças diárias de preço de ASPSW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
O maior preço de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) no último ano foi 1.2800. As ações oscilaram bastante dentro de 0.2700 - 1.2800, e a comparação com 0.7400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
O menor preço de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) no ano foi 0.2700. A comparação com o preço atual 0.6549 e 0.2700 - 1.2800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ASPSW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ASPSW?
No passado ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.7400 e 104.66% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.7400
- Open
- 0.7087
- Bid
- 0.6549
- Ask
- 0.6579
- Low
- 0.6451
- High
- 0.7600
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -11.50%
- Mudança mensal
- -13.83%
- Mudança de 6 meses
- 104.66%
- Mudança anual
- 104.66%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4