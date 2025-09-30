- Aperçu
ASPSW: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
Le taux de change de ASPSW a changé de -11.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.6451 et à un maximum de 0.7600.
Suivez la dynamique ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ASPSW aujourd'hui ?
L'action ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. est cotée à 0.6549 aujourd'hui. Elle se négocie dans -11.50%, a clôturé hier à 0.7400 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de ASPSW présente ces mises à jour.
L'action ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. verse-t-elle des dividendes ?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. est actuellement valorisé à 0.6549. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 104.66% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ASPSW.
Comment acheter des actions ASPSW ?
Vous pouvez acheter des actions ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. au cours actuel de 0.6549. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.6549 ou de 0.6579, le 11 et le -7.59% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ASPSW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ASPSW ?
Investir dans ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.2700 - 1.2800 et le prix actuel 0.6549. Beaucoup comparent -13.83% et 104.66% avant de passer des ordres à 0.6549 ou 0.6579. Consultez le graphique du cours de ASPSW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. ?
Le cours le plus élevé de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. l'année dernière était 1.2800. Au cours de 0.2700 - 1.2800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.7400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. ?
Le cours le plus bas de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) sur l'année a été 0.2700. Sa comparaison avec 0.6549 et 0.2700 - 1.2800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ASPSW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ASPSW a-t-elle été divisée ?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.7400 et 104.66% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.7400
- Ouverture
- 0.7087
- Bid
- 0.6549
- Ask
- 0.6579
- Plus Bas
- 0.6451
- Plus Haut
- 0.7600
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- -11.50%
- Changement Mensuel
- -13.83%
- Changement à 6 Mois
- 104.66%
- Changement Annuel
- 104.66%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4