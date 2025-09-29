КотировкиРазделы
Валюты / ASPSW
Назад в Рынок акций США

ASPSW: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.

0.6549 USD 0.0851 (11.50%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASPSW за сегодня изменился на -11.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6451, а максимальная — 0.7600.

Следите за динамикой ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ASPSW сегодня?

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) сегодня оценивается на уровне 0.6549. Инструмент торгуется в пределах -11.50%, вчерашнее закрытие составило 0.7400, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASPSW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. в настоящее время оценивается в 0.6549. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 104.66% и USD. Отслеживайте движения ASPSW на графике в реальном времени.

Как купить акции ASPSW?

Вы можете купить акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) по текущей цене 0.6549. Ордера обычно размещаются около 0.6549 или 0.6579, тогда как 11 и -7.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASPSW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ASPSW?

Инвестирование в ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. предполагает учет годового диапазона 0.2700 - 1.2800 и текущей цены 0.6549. Многие сравнивают -13.83% и 104.66% перед размещением ордеров на 0.6549 или 0.6579. Изучайте ежедневные изменения цены ASPSW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?

Самая высокая цена ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) за последний год составила 1.2800. Акции заметно колебались в пределах 0.2700 - 1.2800, сравнение с 0.7400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?

Самая низкая цена ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) за год составила 0.2700. Сравнение с текущими 0.6549 и 0.2700 - 1.2800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASPSW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ASPSW?

В прошлом ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.7400 и 104.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.6451 0.7600
Годовой диапазон
0.2700 1.2800
Предыдущее закрытие
0.7400
Open
0.7087
Bid
0.6549
Ask
0.6579
Low
0.6451
High
0.7600
Объем
11
Дневное изменение
-11.50%
Месячное изменение
-13.83%
6-месячное изменение
104.66%
Годовое изменение
104.66%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.