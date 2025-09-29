- Обзор рынка
ASPSW: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
Курс ASPSW за сегодня изменился на -11.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6451, а максимальная — 0.7600.
Следите за динамикой ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ASPSW сегодня?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) сегодня оценивается на уровне 0.6549. Инструмент торгуется в пределах -11.50%, вчерашнее закрытие составило 0.7400, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASPSW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. в настоящее время оценивается в 0.6549. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 104.66% и USD. Отслеживайте движения ASPSW на графике в реальном времени.
Как купить акции ASPSW?
Вы можете купить акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) по текущей цене 0.6549. Ордера обычно размещаются около 0.6549 или 0.6579, тогда как 11 и -7.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASPSW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ASPSW?
Инвестирование в ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. предполагает учет годового диапазона 0.2700 - 1.2800 и текущей цены 0.6549. Многие сравнивают -13.83% и 104.66% перед размещением ордеров на 0.6549 или 0.6579. Изучайте ежедневные изменения цены ASPSW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
Самая высокая цена ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) за последний год составила 1.2800. Акции заметно колебались в пределах 0.2700 - 1.2800, сравнение с 0.7400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
Самая низкая цена ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) за год составила 0.2700. Сравнение с текущими 0.6549 и 0.2700 - 1.2800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASPSW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ASPSW?
В прошлом ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.7400 и 104.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.7400
- Open
- 0.7087
- Bid
- 0.6549
- Ask
- 0.6579
- Low
- 0.6451
- High
- 0.7600
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -11.50%
- Месячное изменение
- -13.83%
- 6-месячное изменение
- 104.66%
- Годовое изменение
- 104.66%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%