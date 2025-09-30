- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ASPSW: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
Il tasso di cambio ASPSW ha avuto una variazione del -11.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6451 e ad un massimo di 0.7600.
Segui le dinamiche di ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ASPSW oggi?
Oggi le azioni ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. sono prezzate a 0.6549. Viene scambiato all'interno di -11.50%, la chiusura di ieri è stata 0.7400 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ASPSW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. pagano dividendi?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. è attualmente valutato a 0.6549. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 104.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ASPSW.
Come acquistare azioni ASPSW?
Puoi acquistare azioni ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. al prezzo attuale di 0.6549. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.6549 o 0.6579, mentre 11 e -7.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ASPSW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ASPSW?
Investire in ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. implica considerare l'intervallo annuale 0.2700 - 1.2800 e il prezzo attuale 0.6549. Molti confrontano -13.83% e 104.66% prima di effettuare ordini su 0.6549 o 0.6579. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ASPSW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
Il prezzo massimo di ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. nell'ultimo anno è stato 1.2800. All'interno di 0.2700 - 1.2800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.7400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
Il prezzo più basso di ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) nel corso dell'anno è stato 0.2700. Confrontandolo con gli attuali 0.6549 e 0.2700 - 1.2800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ASPSW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ASPSW?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.7400 e 104.66%.
- Chiusura Precedente
- 0.7400
- Apertura
- 0.7087
- Bid
- 0.6549
- Ask
- 0.6579
- Minimo
- 0.6451
- Massimo
- 0.7600
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -11.50%
- Variazione Mensile
- -13.83%
- Variazione Semestrale
- 104.66%
- Variazione Annuale
- 104.66%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4