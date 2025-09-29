- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ASPSW: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
ASPSWの今日の為替レートは、-11.50%変化しました。日中、通貨は1あたり0.6451の安値と0.7600の高値で取引されました。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ASPSW株の現在の価格は？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の株価は本日0.6549です。-11.50%内で取引され、前日の終値は0.7400、取引量は11に達しました。ASPSWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の株は配当を出しますか？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の現在の価格は0.6549です。配当方針は会社によりますが、投資家は104.66%やUSDにも注目します。ASPSWの動きはライブチャートで確認できます。
ASPSW株を買う方法は？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の株は現在0.6549で購入可能です。注文は通常0.6549または0.6579付近で行われ、11や-7.59%が市場の動きを示します。ASPSWの最新情報はライブチャートで確認できます。
ASPSW株に投資する方法は？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.への投資では、年間の値幅0.2700 - 1.2800と現在の0.6549を考慮します。注文は多くの場合0.6549や0.6579で行われる前に、-13.83%や104.66%と比較されます。ASPSWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の株の最高値は？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の過去1年の最高値は1.2800でした。0.2700 - 1.2800内で株価は大きく変動し、0.7400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.の株の最低値は？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.(ASPSW)の年間最安値は0.2700でした。現在の0.6549や0.2700 - 1.2800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ASPSWの動きはライブチャートで確認できます。
ASPSWの株式分割はいつ行われましたか？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.7400、104.66%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.7400
- 始値
- 0.7087
- 買値
- 0.6549
- 買値
- 0.6579
- 安値
- 0.6451
- 高値
- 0.7600
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- -11.50%
- 1ヶ月の変化
- -13.83%
- 6ヶ月の変化
- 104.66%
- 1年の変化
- 104.66%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前