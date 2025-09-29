- Panorámica
ASPSW: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
El tipo de cambio de ASPSW de hoy ha cambiado un -11.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.6451, mientras que el máximo ha alcanzado 0.7600.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ASPSW hoy?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) se evalúa hoy en 0.6549. El instrumento se negocia dentro de -11.50%; el cierre de ayer ha sido 0.7400 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ASPSW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. se evalúa actualmente en 0.6549. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 104.66% y USD. Monitoree los movimientos de ASPSW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ASPSW?
Puede comprar acciones de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) al precio actual de 0.6549. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.6549 o 0.6579, mientras que 11 y -7.59% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ASPSW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ASPSW?
Invertir en ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. implica tener en cuenta el rango anual 0.2700 - 1.2800 y el precio actual 0.6549. Muchos comparan -13.83% y 104.66% antes de colocar órdenes en 0.6549 o 0.6579. Estudie los cambios diarios de precios de ASPSW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
El precio más alto de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) en el último año ha sido 1.2800. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.2700 - 1.2800, una comparación con 0.7400 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
El precio más bajo de ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) para el año ha sido 0.2700. La comparación con los actuales 0.6549 y 0.2700 - 1.2800 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ASPSW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ASPSW?
En el pasado, ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.7400 y 104.66% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.7400
- Open
- 0.7087
- Bid
- 0.6549
- Ask
- 0.6579
- Low
- 0.6451
- High
- 0.7600
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- -11.50%
- Cambio mensual
- -13.83%
- Cambio a 6 meses
- 104.66%
- Cambio anual
- 104.66%
