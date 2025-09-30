- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASPSW: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
Der Wechselkurs von ASPSW hat sich für heute um -11.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6451 bis zu einem Hoch von 0.7600 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ASPSW heute?
Die Aktie von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) notiert heute bei 0.6549. Sie wird innerhalb einer Spanne von -11.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.7400 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von ASPSW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ASPSW Dividenden?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. wird derzeit mit 0.6549 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 104.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ASPSW zu verfolgen.
Wie kaufe ich ASPSW-Aktien?
Sie können Aktien von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) zum aktuellen Kurs von 0.6549 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.6549 oder 0.6579 platziert, während 11 und -7.59% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ASPSW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ASPSW-Aktien?
Bei einer Investition in ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. müssen die jährliche Spanne 0.2700 - 1.2800 und der aktuelle Kurs 0.6549 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -13.83% und 104.66%, bevor sie Orders zu 0.6549 oder 0.6579 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ASPSW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
Der höchste Kurs von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) im vergangenen Jahr lag bei 1.2800. Innerhalb von 0.2700 - 1.2800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.7400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.?
Der niedrigste Kurs von ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. (ASPSW) im Laufe des Jahres betrug 0.2700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.6549 und der Spanne 0.2700 - 1.2800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ASPSW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ASPSW statt?
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.7400 und 104.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7400
- Eröffnung
- 0.7087
- Bid
- 0.6549
- Ask
- 0.6579
- Tief
- 0.6451
- Hoch
- 0.7600
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -11.50%
- Monatsänderung
- -13.83%
- 6-Monatsänderung
- 104.66%
- Jahresänderung
- 104.66%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4