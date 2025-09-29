报价部分
货币 / ASPSW
ASPSW: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.

0.6549 USD 0.0851 (11.50%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ASPSW汇率已更改-11.50%。当日，交易品种以低点0.6451和高点0.7600进行交易。

关注ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ASPSW股票今天的价格是多少？

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票今天的定价为0.6549。它在-11.50%范围内交易，昨天的收盘价为0.7400，交易量达到11。ASPSW的实时价格图表显示了这些更新。

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票是否支付股息？

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.目前的价值为0.6549。股息政策取决于公司，而投资者也会关注104.66%和USD。实时查看图表以跟踪ASPSW走势。

如何购买ASPSW股票？

您可以以0.6549的当前价格购买ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票。订单通常设置在0.6549或0.6579附近，而11和-7.59%显示市场活动。立即关注ASPSW的实时图表更新。

如何投资ASPSW股票？

投资ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.需要考虑年度范围0.2700 - 1.2800和当前价格0.6549。许多人在以0.6549或0.6579下订单之前，会比较-13.83%和。实时查看ASPSW价格图表，了解每日变化。

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.的最高价格是1.2800。在0.2700 - 1.2800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.的绩效。

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票的最低价格是多少？

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.（ASPSW）的最低价格为0.2700。将其与当前的0.6549和0.2700 - 1.2800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASPSW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ASPSW股票是什么时候拆分的？

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.7400和104.66%中可见。

日范围
0.6451 0.7600
年范围
0.2700 1.2800
前一天收盘价
0.7400
开盘价
0.7087
卖价
0.6549
买价
0.6579
最低价
0.6451
最高价
0.7600
交易量
11
日变化
-11.50%
月变化
-13.83%
6个月变化
104.66%
年变化
104.66%
