ASPSW: ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.
今日ASPSW汇率已更改-11.50%。当日，交易品种以低点0.6451和高点0.7600进行交易。
关注ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ASPSW股票今天的价格是多少？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票今天的定价为0.6549。它在-11.50%范围内交易，昨天的收盘价为0.7400，交易量达到11。ASPSW的实时价格图表显示了这些更新。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票是否支付股息？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.目前的价值为0.6549。股息政策取决于公司，而投资者也会关注104.66%和USD。实时查看图表以跟踪ASPSW走势。
如何购买ASPSW股票？
您可以以0.6549的当前价格购买ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票。订单通常设置在0.6549或0.6579附近，而11和-7.59%显示市场活动。立即关注ASPSW的实时图表更新。
如何投资ASPSW股票？
投资ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.需要考虑年度范围0.2700 - 1.2800和当前价格0.6549。许多人在以0.6549或0.6579下订单之前，会比较-13.83%和。实时查看ASPSW价格图表，了解每日变化。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.的最高价格是1.2800。在0.2700 - 1.2800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.的绩效。
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.股票的最低价格是多少？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.（ASPSW）的最低价格为0.2700。将其与当前的0.6549和0.2700 - 1.2800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASPSW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ASPSW股票是什么时候拆分的？
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.7400和104.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.7400
- 开盘价
- 0.7087
- 卖价
- 0.6549
- 买价
- 0.6579
- 最低价
- 0.6451
- 最高价
- 0.7600
- 交易量
- 11
- 日变化
- -11.50%
- 月变化
- -13.83%
- 6个月变化
- 104.66%
- 年变化
- 104.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值