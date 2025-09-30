CotaçõesSeções
ARR-PC
ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P

21.56 USD 0.06 (0.28%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ARR-PC para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.54 e o mais alto foi 21.72.

Veja a dinâmica do par de moedas ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ARR-PC hoje?

Hoje ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) está avaliado em 21.56. O instrumento é negociado dentro de -0.28%, o fechamento de ontem foi 21.62, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ARR-PC em tempo real.

As ações de ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P pagam dividendos?

Atualmente ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P está avaliado em 21.56. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.41% e USD. Monitore os movimentos de ARR-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ARR-PC?

Você pode comprar ações de ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) pelo preço atual 21.56. Ordens geralmente são executadas perto de 21.56 ou 21.86, enquanto 11 e -0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ARR-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ARR-PC?

Investir em ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P envolve considerar a faixa anual 20.21 - 22.04 e o preço atual 21.56. Muitos comparam -0.42% e 4.41% antes de enviar ordens em 21.56 ou 21.86. Estude as mudanças diárias de preço de ARR-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Armour Residential REIT, Inc.?

O maior preço de Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) no último ano foi 22.04. As ações oscilaram bastante dentro de 20.21 - 22.04, e a comparação com 21.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Armour Residential REIT, Inc.?

O menor preço de Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) no ano foi 20.21. A comparação com o preço atual 21.56 e 20.21 - 22.04 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ARR-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ARR-PC?

No passado ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.62 e 4.41% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.54 21.72
Faixa anual
20.21 22.04
Fechamento anterior
21.62
Open
21.64
Bid
21.56
Ask
21.86
Low
21.54
High
21.72
Volume
11
Mudança diária
-0.28%
Mudança mensal
-0.42%
Mudança de 6 meses
4.41%
Mudança anual
4.41%
