ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P

21.56 USD 0.06 (0.28%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARR-PC ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.54 e ad un massimo di 21.72.

Segui le dinamiche di ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ARR-PC oggi?

Oggi le azioni ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P sono prezzate a 21.56. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 21.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ARR-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P pagano dividendi?

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 21.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ARR-PC.

Come acquistare azioni ARR-PC?

Puoi acquistare azioni ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 21.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.56 o 21.86, mentre 11 e -0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ARR-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ARR-PC?

Investire in ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 20.21 - 22.04 e il prezzo attuale 21.56. Molti confrontano -0.42% e 4.41% prima di effettuare ordini su 21.56 o 21.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ARR-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Armour Residential REIT, Inc.?

Il prezzo massimo di Armour Residential REIT, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.04. All'interno di 20.21 - 22.04, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Armour Residential REIT, Inc.?

Il prezzo più basso di Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) nel corso dell'anno è stato 20.21. Confrontandolo con gli attuali 21.56 e 20.21 - 22.04 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ARR-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ARR-PC?

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.62 e 4.41%.

Intervallo Giornaliero
21.54 21.72
Intervallo Annuale
20.21 22.04
Chiusura Precedente
21.62
Apertura
21.64
Bid
21.56
Ask
21.86
Minimo
21.54
Massimo
21.72
Volume
11
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
-0.42%
Variazione Semestrale
4.41%
Variazione Annuale
4.41%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4