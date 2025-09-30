- Panoramica
ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P
Il tasso di cambio ARR-PC ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.54 e ad un massimo di 21.72.
Segui le dinamiche di ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ARR-PC oggi?
Oggi le azioni ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P sono prezzate a 21.56. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 21.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ARR-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P pagano dividendi?
ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 21.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ARR-PC.
Come acquistare azioni ARR-PC?
Puoi acquistare azioni ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 21.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.56 o 21.86, mentre 11 e -0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ARR-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ARR-PC?
Investire in ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 20.21 - 22.04 e il prezzo attuale 21.56. Molti confrontano -0.42% e 4.41% prima di effettuare ordini su 21.56 o 21.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ARR-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Armour Residential REIT, Inc.?
Il prezzo massimo di Armour Residential REIT, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.04. All'interno di 20.21 - 22.04, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Armour Residential REIT, Inc.?
Il prezzo più basso di Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) nel corso dell'anno è stato 20.21. Confrontandolo con gli attuali 21.56 e 20.21 - 22.04 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ARR-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ARR-PC?
ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.62 e 4.41%.
- Chiusura Precedente
- 21.62
- Apertura
- 21.64
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Minimo
- 21.54
- Massimo
- 21.72
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- -0.42%
- Variazione Semestrale
- 4.41%
- Variazione Annuale
- 4.41%
