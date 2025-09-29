- Обзор рынка
ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P
Курс ARR-PC за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.54, а максимальная — 21.72.
Следите за динамикой ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ARR-PC сегодня?
ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) сегодня оценивается на уровне 21.57. Инструмент торгуется в пределах -0.23%, вчерашнее закрытие составило 21.62, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARR-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P?
ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P в настоящее время оценивается в 21.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.46% и USD. Отслеживайте движения ARR-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции ARR-PC?
Вы можете купить акции ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) по текущей цене 21.57. Ордера обычно размещаются около 21.57 или 21.87, тогда как 10 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARR-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ARR-PC?
Инвестирование в ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P предполагает учет годового диапазона 20.21 - 22.04 и текущей цены 21.57. Многие сравнивают -0.37% и 4.46% перед размещением ордеров на 21.57 или 21.87. Изучайте ежедневные изменения цены ARR-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Armour Residential REIT, Inc.?
Самая высокая цена Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) за последний год составила 22.04. Акции заметно колебались в пределах 20.21 - 22.04, сравнение с 21.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Armour Residential REIT, Inc.?
Самая низкая цена Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) за год составила 20.21. Сравнение с текущими 21.57 и 20.21 - 22.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ARR-PC?
В прошлом ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.62 и 4.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.62
- Open
- 21.64
- Bid
- 21.57
- Ask
- 21.87
- Low
- 21.54
- High
- 21.72
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- 4.46%
- Годовое изменение
- 4.46%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%