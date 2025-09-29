КотировкиРазделы
Валюты / ARR-PC
Назад в Рынок акций США

ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P

21.57 USD 0.05 (0.23%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARR-PC за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.54, а максимальная — 21.72.

Следите за динамикой ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ARR-PC сегодня?

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) сегодня оценивается на уровне 21.57. Инструмент торгуется в пределах -0.23%, вчерашнее закрытие составило 21.62, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARR-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P?

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P в настоящее время оценивается в 21.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.46% и USD. Отслеживайте движения ARR-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции ARR-PC?

Вы можете купить акции ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) по текущей цене 21.57. Ордера обычно размещаются около 21.57 или 21.87, тогда как 10 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARR-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ARR-PC?

Инвестирование в ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P предполагает учет годового диапазона 20.21 - 22.04 и текущей цены 21.57. Многие сравнивают -0.37% и 4.46% перед размещением ордеров на 21.57 или 21.87. Изучайте ежедневные изменения цены ARR-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Armour Residential REIT, Inc.?

Самая высокая цена Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) за последний год составила 22.04. Акции заметно колебались в пределах 20.21 - 22.04, сравнение с 21.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Armour Residential REIT, Inc.?

Самая низкая цена Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) за год составила 20.21. Сравнение с текущими 21.57 и 20.21 - 22.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ARR-PC?

В прошлом ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.62 и 4.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.54 21.72
Годовой диапазон
20.21 22.04
Предыдущее закрытие
21.62
Open
21.64
Bid
21.57
Ask
21.87
Low
21.54
High
21.72
Объем
10
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
-0.37%
6-месячное изменение
4.46%
Годовое изменение
4.46%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.