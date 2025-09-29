报价部分
ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P

21.56 USD 0.06 (0.28%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ARR-PC汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点21.54和高点21.72进行交易。

关注ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ARR-PC股票今天的价格是多少？

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P股票今天的定价为21.56。它在-0.28%范围内交易，昨天的收盘价为21.62，交易量达到11。ARR-PC的实时价格图表显示了这些更新。

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P股票是否支付股息？

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P目前的价值为21.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.41%和USD。实时查看图表以跟踪ARR-PC走势。

如何购买ARR-PC股票？

您可以以21.56的当前价格购买ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P股票。订单通常设置在21.56或21.86附近，而11和-0.37%显示市场活动。立即关注ARR-PC的实时图表更新。

如何投资ARR-PC股票？

投资ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P需要考虑年度范围20.21 - 22.04和当前价格21.56。许多人在以21.56或21.86下订单之前，会比较-0.42%和。实时查看ARR-PC价格图表，了解每日变化。

Armour Residential REIT, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Armour Residential REIT, Inc.的最高价格是22.04。在20.21 - 22.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P的绩效。

Armour Residential REIT, Inc.股票的最低价格是多少？

Armour Residential REIT, Inc.（ARR-PC）的最低价格为20.21。将其与当前的21.56和20.21 - 22.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARR-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ARR-PC股票是什么时候拆分的？

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.62和4.41%中可见。

日范围
21.54 21.72
年范围
20.21 22.04
前一天收盘价
21.62
开盘价
21.64
卖价
21.56
买价
21.86
最低价
21.54
最高价
21.72
交易量
11
日变化
-0.28%
月变化
-0.42%
6个月变化
4.41%
年变化
4.41%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值