クォートセクション
通貨 / ARR-PC
株に戻る

ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P

21.56 USD 0.06 (0.28%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARR-PCの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり21.54の安値と21.72の高値で取引されました。

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

ARR-PC株の現在の価格は？

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable Pの株価は本日21.56です。-0.28%内で取引され、前日の終値は21.62、取引量は11に達しました。ARR-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable Pの株は配当を出しますか？

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable Pの現在の価格は21.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.41%やUSDにも注目します。ARR-PCの動きはライブチャートで確認できます。

ARR-PC株を買う方法は？

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable Pの株は現在21.56で購入可能です。注文は通常21.56または21.86付近で行われ、11や-0.37%が市場の動きを示します。ARR-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

ARR-PC株に投資する方法は？

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable Pへの投資では、年間の値幅20.21 - 22.04と現在の21.56を考慮します。注文は多くの場合21.56や21.86で行われる前に、-0.42%や4.41%と比較されます。ARR-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Armour Residential REIT, Inc.の株の最高値は？

Armour Residential REIT, Inc.の過去1年の最高値は22.04でした。20.21 - 22.04内で株価は大きく変動し、21.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable Pのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Armour Residential REIT, Inc.の株の最低値は？

Armour Residential REIT, Inc.(ARR-PC)の年間最安値は20.21でした。現在の21.56や20.21 - 22.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ARR-PCの動きはライブチャートで確認できます。

ARR-PCの株式分割はいつ行われましたか？

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable Pは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.62、4.41%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.54 21.72
1年のレンジ
20.21 22.04
以前の終値
21.62
始値
21.64
買値
21.56
買値
21.86
安値
21.54
高値
21.72
出来高
11
1日の変化
-0.28%
1ヶ月の変化
-0.42%
6ヶ月の変化
4.41%
1年の変化
4.41%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待