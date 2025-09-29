CotizacionesSecciones
Divisas / ARR-PC
Volver a Acciones

ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P

21.56 USD 0.06 (0.28%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ARR-PC de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.54, mientras que el máximo ha alcanzado 21.72.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ARR-PC hoy?

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) se evalúa hoy en 21.56. El instrumento se negocia dentro de -0.28%; el cierre de ayer ha sido 21.62 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ARR-PC en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P?

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P se evalúa actualmente en 21.56. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.41% y USD. Monitoree los movimientos de ARR-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ARR-PC?

Puede comprar acciones de ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) al precio actual de 21.56. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.56 o 21.86, mientras que 11 y -0.37% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ARR-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ARR-PC?

Invertir en ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P implica tener en cuenta el rango anual 20.21 - 22.04 y el precio actual 21.56. Muchos comparan -0.42% y 4.41% antes de colocar órdenes en 21.56 o 21.86. Estudie los cambios diarios de precios de ARR-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Armour Residential REIT, Inc.?

El precio más alto de Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) en el último año ha sido 22.04. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.21 - 22.04, una comparación con 21.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Armour Residential REIT, Inc.?

El precio más bajo de Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) para el año ha sido 20.21. La comparación con los actuales 21.56 y 20.21 - 22.04 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ARR-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ARR-PC?

En el pasado, ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.62 y 4.41% después de las acciones corporativas.

Rango diario
21.54 21.72
Rango anual
20.21 22.04
Cierres anteriores
21.62
Open
21.64
Bid
21.56
Ask
21.86
Low
21.54
High
21.72
Volumen
11
Cambio diario
-0.28%
Cambio mensual
-0.42%
Cambio a 6 meses
4.41%
Cambio anual
4.41%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.