ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P
Der Wechselkurs von ARR-PC hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.54 bis zu einem Hoch von 21.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ARR-PC heute?
Die Aktie von ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) notiert heute bei 21.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.62 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von ARR-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ARR-PC Dividenden?
ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P wird derzeit mit 21.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ARR-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich ARR-PC-Aktien?
Sie können Aktien von ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) zum aktuellen Kurs von 21.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.56 oder 21.86 platziert, während 11 und -0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ARR-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ARR-PC-Aktien?
Bei einer Investition in ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P müssen die jährliche Spanne 20.21 - 22.04 und der aktuelle Kurs 21.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.42% und 4.41%, bevor sie Orders zu 21.56 oder 21.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ARR-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Armour Residential REIT, Inc.?
Der höchste Kurs von Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 22.04. Innerhalb von 20.21 - 22.04 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Armour Residential REIT, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) im Laufe des Jahres betrug 20.21. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.56 und der Spanne 20.21 - 22.04 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ARR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ARR-PC statt?
ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.62 und 4.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.62
- Eröffnung
- 21.64
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Tief
- 21.54
- Hoch
- 21.72
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- -0.42%
- 6-Monatsänderung
- 4.41%
- Jahresänderung
- 4.41%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4