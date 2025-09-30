KurseKategorien
ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P

21.56 USD 0.06 (0.28%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARR-PC hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.54 bis zu einem Hoch von 21.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ARR-PC heute?

Die Aktie von ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) notiert heute bei 21.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.62 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von ARR-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ARR-PC Dividenden?

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P wird derzeit mit 21.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ARR-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich ARR-PC-Aktien?

Sie können Aktien von ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P (ARR-PC) zum aktuellen Kurs von 21.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.56 oder 21.86 platziert, während 11 und -0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ARR-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ARR-PC-Aktien?

Bei einer Investition in ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P müssen die jährliche Spanne 20.21 - 22.04 und der aktuelle Kurs 21.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.42% und 4.41%, bevor sie Orders zu 21.56 oder 21.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ARR-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Armour Residential REIT, Inc.?

Der höchste Kurs von Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 22.04. Innerhalb von 20.21 - 22.04 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Armour Residential REIT, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) im Laufe des Jahres betrug 20.21. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.56 und der Spanne 20.21 - 22.04 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ARR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ARR-PC statt?

ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.62 und 4.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.54 21.72
Jahresspanne
20.21 22.04
Vorheriger Schlusskurs
21.62
Eröffnung
21.64
Bid
21.56
Ask
21.86
Tief
21.54
Hoch
21.72
Volumen
11
Tagesänderung
-0.28%
Monatsänderung
-0.42%
6-Monatsänderung
4.41%
Jahresänderung
4.41%
