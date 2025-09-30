- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ARR-PC: ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P
Le taux de change de ARR-PC a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.54 et à un maximum de 21.72.
Suivez la dynamique ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ARR-PC aujourd'hui ?
L'action ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P est cotée à 21.56 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.28%, a clôturé hier à 21.62 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de ARR-PC présente ces mises à jour.
L'action ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P verse-t-elle des dividendes ?
ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P est actuellement valorisé à 21.56. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ARR-PC.
Comment acheter des actions ARR-PC ?
Vous pouvez acheter des actions ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P au cours actuel de 21.56. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.56 ou de 21.86, le 11 et le -0.37% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ARR-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ARR-PC ?
Investir dans ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.21 - 22.04 et le prix actuel 21.56. Beaucoup comparent -0.42% et 4.41% avant de passer des ordres à 21.56 ou 21.86. Consultez le graphique du cours de ARR-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Armour Residential REIT, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Armour Residential REIT, Inc. l'année dernière était 22.04. Au cours de 20.21 - 22.04, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Armour Residential REIT, Inc. ?
Le cours le plus bas de Armour Residential REIT, Inc. (ARR-PC) sur l'année a été 20.21. Sa comparaison avec 21.56 et 20.21 - 22.04 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ARR-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ARR-PC a-t-elle été divisée ?
ARMOUR Residential REIT Inc 7% Series C Cumulative Redeemable P a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.62 et 4.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.62
- Ouverture
- 21.64
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Plus Bas
- 21.54
- Plus Haut
- 21.72
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- -0.28%
- Changement Mensuel
- -0.42%
- Changement à 6 Mois
- 4.41%
- Changement Annuel
- 4.41%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4