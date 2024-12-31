Moedas / APM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
APM: Aptorum Group Limited - Class A
1.92 USD 0.12 (6.67%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do APM para hoje mudou para 6.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.80 e o mais alto foi 1.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Aptorum Group Limited - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APM Notícias
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is Nano-Cap Aptorum Stock Rallying On Thursday? - Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Faixa diária
1.80 1.92
Faixa anual
0.46 7.49
- Fechamento anterior
- 1.80
- Open
- 1.80
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.80
- High
- 1.92
- Volume
- 123
- Mudança diária
- 6.67%
- Mudança mensal
- 1.05%
- Mudança de 6 meses
- 128.57%
- Mudança anual
- 11.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh