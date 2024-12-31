Divisas / APM
APM: Aptorum Group Limited - Class A
1.80 USD 0.05 (2.70%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de APM de hoy ha cambiado un -2.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.79, mientras que el máximo ha alcanzado 1.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aptorum Group Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
APM News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is Nano-Cap Aptorum Stock Rallying On Thursday? - Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Rango diario
1.79 1.89
Rango anual
0.46 7.49
- Cierres anteriores
- 1.85
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Low
- 1.79
- High
- 1.89
- Volumen
- 120
- Cambio diario
- -2.70%
- Cambio mensual
- -5.26%
- Cambio a 6 meses
- 114.29%
- Cambio anual
- 4.65%
