Währungen / APM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
APM: Aptorum Group Limited - Class A
1.86 USD 0.06 (3.13%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APM hat sich für heute um -3.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.82 bis zu einem Hoch von 1.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aptorum Group Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APM News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is Nano-Cap Aptorum Stock Rallying On Thursday? - Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Tagesspanne
1.82 1.94
Jahresspanne
0.46 7.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.92
- Eröffnung
- 1.91
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Tief
- 1.82
- Hoch
- 1.94
- Volumen
- 112
- Tagesänderung
- -3.13%
- Monatsänderung
- -2.11%
- 6-Monatsänderung
- 121.43%
- Jahresänderung
- 8.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K