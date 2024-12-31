货币 / APM
APM: Aptorum Group Limited - Class A
1.80 USD 0.05 (2.70%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日APM汇率已更改-2.70%。当日，交易品种以低点1.79和高点1.89进行交易。
关注Aptorum Group Limited - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
APM新闻
日范围
1.79 1.89
年范围
0.46 7.49
- 前一天收盘价
- 1.85
- 开盘价
- 1.85
- 卖价
- 1.80
- 买价
- 2.10
- 最低价
- 1.79
- 最高价
- 1.89
- 交易量
- 120
- 日变化
- -2.70%
- 月变化
- -5.26%
- 6个月变化
- 114.29%
- 年变化
- 4.65%
