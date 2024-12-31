Valute / APM
APM: Aptorum Group Limited - Class A
1.78 USD 0.14 (7.29%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APM ha avuto una variazione del -7.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 1.94.
Segui le dinamiche di Aptorum Group Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
APM News
Intervallo Giornaliero
1.75 1.94
Intervallo Annuale
0.46 7.49
- Chiusura Precedente
- 1.92
- Apertura
- 1.91
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Minimo
- 1.75
- Massimo
- 1.94
- Volume
- 279
- Variazione giornaliera
- -7.29%
- Variazione Mensile
- -6.32%
- Variazione Semestrale
- 111.90%
- Variazione Annuale
- 3.49%
21 settembre, domenica