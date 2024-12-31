QuotazioniSezioni
APM: Aptorum Group Limited - Class A

1.78 USD 0.14 (7.29%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APM ha avuto una variazione del -7.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 1.94.

Segui le dinamiche di Aptorum Group Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.75 1.94
Intervallo Annuale
0.46 7.49
Chiusura Precedente
1.92
Apertura
1.91
Bid
1.78
Ask
2.08
Minimo
1.75
Massimo
1.94
Volume
279
Variazione giornaliera
-7.29%
Variazione Mensile
-6.32%
Variazione Semestrale
111.90%
Variazione Annuale
3.49%
21 settembre, domenica